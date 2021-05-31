Стало известно, сколько УЗ и бюджеты потеряют из-за остановки перевалки руды в порту "Южный" 

Как известно, морской порт "Южный" погряз в убытках: перевалка руды на предприятии обвалилась более чем в 16 раз, когда российскую руду, ранее поставляемую на "Южный", начали переваливать через открытый в 2020 году российский терминал.

Но вместо того, чтобы искать новых партнеров и наращивать объемы перевалки украинской руды, как отмечает издание, экс-директор порта Сергей Ковшар пошел на монопольный сговор с частным терминалом "ТИС", и потребовал от украинских экспортеров распределить объемы руды между этими двумя компаниями 50/50.

Пока экспортеры не пойдут на эти условия, перевалку руды в портах попросту прекратили.

"Ситуация выглядит так. Г-ну Ковшару очень нравится прибыльная должность директора морпорта "Южный". Он всеми силами хочет ее сохранить и потому старается быть удобным для партнеров из "ТИС", у которых связи и влияние в Киеве. К тому же, партнеры из "ТИС" могут откатить комиссионные за клиентов, которые усилиями Ковшара ушли из "Южного" в "ТИС", - поясняют журналисты.