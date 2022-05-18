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Зеленський підписав закон про соцзахист політв’язнів та військовополонених

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Київ, Середа 18 травня 2022 14:09
Зеленський підписав закон про соцзахист політв’язнів та військовополонених Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Наталія Юрченко

Президент Володимир Зеленський підписав закон про соціальний захист політичних в’язнів та військовополонених. Гарант зробив це в День памʼяті жертв геноциду кримськотатарського народу.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення Зеленського.

"Сьогодні саме в цей день я підписую ухвалений Верховною Радою закон "Про соціальний і правовий захист осіб, стосовно яких встановлено факт позбавлення особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України, та членів їх сімей". Цей закон для захисту усіх тих звичайних, мирних, цивільних людей, хто зазнав репресій від окупантів і хто був захоплений ними у полон", - заявив президент.

Зазначається, що парламент ухвалив закон (№6104) ще в січні 2022 року. Документ визначає підстави для встановлення факту позбавлення особи особистої свободи внаслідок збройної агресії проти України.

Для отримання особливого статусу потрібно подати заяву до центральних органів влади, надати докази щодо достовірності факту позбавлення свободи, витяг з Єдиного державного реєстру досудових розслідувань щодо наявності (відсутності) відомостей про кримінальне провадження щодо особи, а також повідомлення органів сил безпеки та сил оборони стосовно особи.

Крім того, закон передбачає створення Комісії з питань встановлення факту позбавлення свободи та Єдиний реєстр таких осіб.

Документ передбачає низку соціальних гарантій. Зокрема, виплату щорічної грошової допомоги, одноразової допомоги після звільнення чи у разі загибелі (смерті) такої особи.

Українці з даним статусом також мають право на медичну та реабілітаційну допомогу, повинні забезпечуватися житлом (першочергово).

Нагадаємо, Кабінет міністрів розширив перелік категорій громадян, які можуть отримати державні виплати по 2 200 - 2 500 гривень щомісячно.

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