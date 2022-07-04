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В’їзд, пільги та житло. Що зміниться для українців у Польщі

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Понеділок 04 липня 2022 14:08
В’їзд, пільги та житло. Що зміниться для українців у Польщі Фото: Контрольно-пропускний пункт в Польщі (twitter.com/Straz_Graniczna)
Автор: Ольга Маджумдар

Президент Анджей Дуда підписав зміни до закону про допомогу українцям

В Польщі з липня змінюються правила перебування для українських біженців. Відповідні зміни до закону підписав президент Анджей Дуда.

TRAVEL РБК-Україна повідомляє про ключові зміни з посиланням повідомлення посольства України у Польщі.

Відновлення статусу тимчасового захисту після тривалого виїзду з Польщі

За останніми даними Державної прикордонної служби України, в нашу країну вже повернулися майже 3,5 млн громадян.

Однак при виїзді з території Польщі в будь-яку країну, включаючи Україну, на термін понад 30 днів за одну поїздку, українські біженці втрачають статус захисту, який вони отримали при реєстрації номера PESEL UKR.

В’їзд, пільги та житло. Що зміниться для українців у ПольщіФото: Перевірка документів прикордонниками Польщі (twitter.com/Straz_Graniczna)

Тепер цей статус можна буде відновити за умови, що виїзд на термін понад 30 днів був:

  • на територію Шенгенської зони;
  • причина повернення з України обґрунтована – активні бойові дії за місцем проживання.

Також тепер безпосередній в'їзд на територію Польщі з території України не є обов'язковим, щоб на українського громадянина поширювалась дії цього закону. З 1 липня в'їжджати за захистом у Польщу можна і через кордони ЄС.

Прикордонна служба Польщі та її керівник виконують функцію контактного центру з органами інших держав ЄС для обміну інформацією про осіб, які користуються тимчасовим захистом.

Також через польську прикордонну службу буде здійснюватися контроль суб’єктів, які мають доступ до реєстру громадян України, що отримали номер PESEL. Дані про таку реєстрацію передаються із місцевих органів влади до прикордонної служби протягом місяця.

Що зміниться для біженців, які залишаються у Польщі

Як повідомлялося раніше, програма безкоштовного житла із харчуванням від польських громадян та організацій (готелів, баз відпочинку, літніх таборів) в Польщі "40+" (40 злотих на добу за одного біженця) обмежили 120 днями з дати в'їзду. Тобто, ті, хто приїхав на початку березня, на таку допомогу вже не можуть претендувати з липня, крім пільгових категорій – для них підтримку продовжують іще на 120 днів.

В’їзд, пільги та житло. Що зміниться для українців у ПольщіФото: Нові біженці в Польщі можуть претендувати на безкоштовне житло на 120 днів (gettyimages.com)

Ті, хто приїде в Польщу в липні і зареєструється з PESEL UKR, можуть претендувати на таке розміщення також до 120 днів.

За новим законом, змінюється оформлення грошової компенсації від уряду тим, хто надає житло біженцям за програмою "40+": тепер заяву можна буде подати лише на 1 місяць – на наступний день після закінчення терміну попередньої заяви. Якщо поляки подадуть заяву на компенсацію невчасно, до розгляду її не приймуть.

Нововведення стосуються змін до технічних і будівельних умов приміщень, де поселяють українських біженців для колективного проживання. Йдеться про спрощення процедур реконструкції та зміни цільового призначень будівель у комунальній власності.

Для українців запроваджують комплексні рішення для того, щоб біженці ставали самостійними членами суспільства: збільшення можливостей відвідувати мовні курси, гнучкі умови працевлаштування, створення дитячих центрів та додаткових місць у дитсадках.

Нагадаємо, ми писали, які країни урізують допомогу українським біженцям.

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