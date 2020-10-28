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Стало відомо, скільки держбюджет втрачає від нелегальної тютюнової продукції

Київ, Середа 28 жовтня 2020 11:06
Стало відомо, скільки держбюджет втрачає від нелегальної тютюнової продукції
Фото: Пол Холловей (Інтерфакс)
Автор: РБК-Україна

Частка нелегальної продукції на ринку тютюнових виробів демонструє щорічний приріст, що негативно позначається на українській економіці.

Про це йдеться у публікації УП.

Попри карантинні обмеження, обсяги ринку контрабандних сигарет збільшилися в порівнянні з минулим роком, свідчать дослідження.

"Частка нелегального обігу тютюнових виробів у 2019 році становила 6,6%. Це означає, що 3,5 млн сигарет продані без сплати податків. Згідно з дослідженням Kantar, в серпні 2020 року частка незаконного обігу тютюнової продукції на ринку України зрісла до 6,9%", - говорить генеральний директор компанії JTI Україна Пол Холловея.

Оскільки контрабандні та підроблені сигарети не обкладаються податками та зборами, велика кількість нелегальної продукції на ринку означає серйозний економічний збиток для держави.

За оцінками експертів, торік "тіньовий" ринок призвів до втрати держбюджетом 4,7 млрд гривень можливих доходів. За цей неповний рік шкоди економіці вже склав 4,5 млрд грн.

Одна з головних причин збільшення частки тіньового сектора ринку тютюнових виробів - зростання вартості сигарет внаслідок зростання акцизів, зазначив Холловей.

Зараз, за даними досліджень, середньостатистичний споживач витрачає 25% денного доходу на сигарети. Це штовхає багатьох на покупку більш дешевих контрабандних і контрафактних сигарет.

Україна гостро потребує посилення законодавства щодо торгівлі підакцизними товарами. В цьому аспекті Україна суттєво програємо країнам Євросоюзу, зазначив заступник голови Державної прикордонної служби Володимир Никифоренко.

"У Румунії за десять ящиків сигарет можна одержати п'ять років тюремного ув'язнення. Там менше цим займаються, тоді як в Україні багато населених пунктів "спеціалізується" на контрабанді", - сказав він.

Один з каналів поширення контрабандної продукції - інтернет-сайти. Вони найчастіше зареєстровані за кордоном, і це викликає додаткові складності при їх блокування, повідомив в.о. голови Державної фіскальної служби Сергій Солодченко.

"Впливати на роботу сайтів можемо опосередковано - через людей, які роблять замовлення. Вилучаємо сигарети, відстежуємо, звідки вони прийшли. Так знаходимо складські приміщення, але це, швидше, наслідки", - підкреслив він.

Як розповів Солодченко, на цей час адвокати злочинців можуть знаходити юридичні лазівки, які дозволяють повертати вилучені тютюнові вироби.

Бізнес теж підтримує криміналізацію торгівлі нелегальними тютюновими виробами, заявив Пол Холловей.

"Якщо буде кримінальна відповідальність, то людина двічі подумає, чи варто поширювати незаконні тютюнові вироби", - зазначив Холловей.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що необґрунтовані темпи підвищення акцизів на тютюнові вироби сприяють зростанню нелегального ринку сигарет.

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