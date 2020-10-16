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Акциз на сигарети можна збільшувати не більш ніж на 10% на рік, - "Імперіал Тобакко"

Київ, П'ятниця 16 жовтня 2020 10:22
Акциз на сигарети можна збільшувати не більш ніж на 10% на рік, - "Імперіал Тобакко"
Фото: Юлія Завалішина (прес-служба компанії)
Автор: РБК-Україна

Необґрунтовані темпи підвищення акцизів на тютюнові вироби сприяють зростання нелегального ринку сигарет.

Про це заявила директор з корпоративних та правових питань "Імперіал Тобакко" Юлія Завалішина в інтерв'ю Delo.ua.

За прогнозами компанії, до 2020 року загальний обсяг ринку тютюнових виробів в Україні скоротиться до 45,2 млрд. У першому півріччі ринок вже зменшився на 14%, оскільки курці переключаються на нелегальні цигарки.

Через високі темпи підвищення акцизів на тютюнові вироби ціна за пачку зростає швидше, ніж середній рівень доходу в Україні. Нелегальний продукт стає привабливим для курця - він коштує на порядок дешевше, оскільки з нього не платяться податки, зазначає Завалішина.

Втрати України від нелегального обігу тютюнових виробів становлять понад 4 мільярдів гривень на рік. Податкова політика останніх років негативно вплинула на ринок тютюнових виробів і стала неефективним інструментом для отримання додаткових надходжень до бюджету.

За останні три роки легальний ринок тютюнових виробів скоротився на 32%, натомість торгівля нелегальними сигаретами збільшилася майже в 7 разів.

"Попри збільшення ставок акцизу в середньому на 25% у 2019 році, обсяг надходжень до бюджету у 2019 році залишився на рівні попереднього року. Починаючи з 2018 року не виконується план надходжень до державного бюджету: у 2018 році невиконання плану склало 5 млрд грн, а у 2019 - вже 14 млрд грн", - пояснює Завалішина.

За розрахунками "Імперіал Тобакко", до 2030 року ефективне зростання ставок акцизного збору на тютюнові вироби має бути на рівні 10% в рік. Це дасть можливість стабілізувати ситуацію, як на тютюновому ринку, так і з надходженнями в бюджет від тютюнової галузі.

Раніше РБК-Україна писало, що через контрабандні сигарети бюджет України втрачає близько 5 млрд грн щорічно.

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