Стало известно, сколько госбюджет теряет от нелегальной табачной продукции

Фото: Пол Холловей (Интерфакс)

Доля нелегальной продукции на рынке табачных изделий демонстрирует ежегодный прирост, что негативно сказывается на украинской экономике.

Об этом говорится в публикации УП.

Несмотря на карантинные ограничения, объемы рынка контрабандных сигарет увеличились в сравнении с прошлым годом, свидетельствуют исследования.

"Доля нелегального оборота табачных изделий в 2019 году составила 6,6%. Это означает, что 3,5 млн сигарет проданы без уплаты налогов. Согласно исследованию Kantar, в августе 2020 году доля незаконного оборота табачной продукции на рынке Украины выросла до 6,9%", - говорит генеральный директор компании JTI Украина Пола Холловея.

Так как контрабандные и поддельные сигареты не облагаются налогами и сборами, большое количество нелегальной продукции на рынке означает серьезный экономический ущерб для государства.

По оценкам экспертов, в прошлом году "теневой" рынок привел к потере госбюджетом 4,7 млрд гривен возможных доходов. За этот неполный год ущерб экономике уже составил 4,5 млрд грн.

Одна из главных причин увеличения доли теневого сектора рынка табачных изделий - рост стоимости сигарет вследствие роста акцизов, отметил Холловей.

Сейчас, по данным исследований, среднестатистический потребитель тратит 25% дневного дохода на сигареты. Это толкает многих на покупку более дешевых контрабандных и поддельных сигарет.

Украина также остро нуждается в ужесточении законодательства относительно торговли подакцизными товарами. В этом аспекте Украине существенно проигрываем странам Евросоюза, указал замглавы Государственной пограничной службы Владимир Никифоренко.

"В Румынии за десять ящиков сигарет можно получить пять лет тюремного заключения. Там меньше этим занимаются, тогда как в Украине много населенных пунктов "специализируется" на контрабанде", - сказал он.

Один из каналов распространения контрабандной продукции - интернет-сайты. Они чаще всего зарегистрированы за границей, и это вызывает дополнительные сложности при их блокировке, сообщил и.о. главы Государственной фискальной службы Сергей Солодченко.

"Влиять на работу сайтов можем опосредованно - через людей, которые делают заказ. Изымаем сигареты, отслеживаем, откуда они пришли. Так находим складские помещения, но это, скорее, последствия", - подчеркнул он.

Как рассказал Солодченко, на данный момент адвокаты преступников могут находить юридические лазейки, которые позволяют возвращать изъятые табачные изделия.

Бизнес тоже поддерживает криминализацию торговли нелегальными табачными изделиями, заявил Пол Холловей.

"Если будет уголовная ответственность, то человек дважды подумает, стоит ли распространять незаконные табачные изделия", - отметил Холловей.

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что необоснованные темпы повышения акцизов на табачные изделия способствуют росту нелегального рынка сигарет.