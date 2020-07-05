Стало відомо, скільки абітурієнтів не прийшли на перші ЗНО

Фото: здача ЗНО (УНІАН)

Також названа кількість абітурієнтів, яких не допустили до здачі іспиту через ознаки ГРВІ

В Українському центрі оцінювання якості освіти (УЦОЯО) розповіли, скільки абітурієнтів у цьому році не прийшли на Зовнішнє незалежне оцінювання з української мови та математики.

Про це повідомив глава відомства Валерій Бойко в інтерв'ю "Дзеркалу тижня".

На питання, чи багато абітурієнтів не прийшли на перші ЗНО з математики та української мови, Бойко відповів: "на математику неявка - 20 відсотків, на українську мову - 26 відсотків".

Він також розповів, скільки абітурієнтів не допустили до здачі іспиту через підвищену температуру або ГРВІ.

"На ЗНО з математики таких було 12 осіб, з мови та літератури - 54. Але двері до внз для них не закрили, у них є можливість подати документи та написати заяву на участь у додатковій сесії тестування", - зазначив Бойко.

Керівник УЦОЯО також повідомив, що у 2020 році абітурієнтів з максимальним балом за Зовнішнє незалежне оцінювання може бути значно більше, ніж торік.

Як повідомляло РБК-Україна, 25 червня в Україні стартувала основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання.

Також повідомлялося, що діти з окупованих територій зможуть вступати до внз без ЗНО.

Читайте нас в Google News та підписуйтесь

Автор: Максим Зайченко