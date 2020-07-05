Стало известно, сколько абитуриентов не пришли на первые ВНО

Фото: сдача ВНО (УНИАН)

Также названо число абитуриентов, которых не допустили к сдаче экзамена из-за признаков ОРВИ

В Украинском центре оценивания качества образования (УЦОКО) рассказали, сколько абитуриентов в этом году не пришли на Внешнее независимое оценивание по украинскому языку и математике.

Об этом сообщил глава ведомства Валерий Бойко в интервью "Зеркалу недели".

На вопрос, многие ли абитуриенты не пришли на первые ВНО по математике и украинскому языку, Бойко ответил: "на математику неявка - 20 процентов, на украинский язык - 26 процентов".

Он также рассказал, сколько абитуриентов не допустили к сдаче экзамена из-за повышенной температуры или ОРВИ.

"На ВНО по математике таких было 12 человек, по языку и литературе - 54. Но двери в вузы для них не закрыли, у них есть возможность подать документы и написать заявление на участие в дополнительной сессии тестирования", - отметил Бойко.

Руководитель УЦОКО также сообщил, что в 2020 году абитуриентов с максимальным баллом за Внешнее независимое оценивание может быть значительно больше, чем в прошлом году.

Как писало РБК-Украина, 25 июня в Украине стартовала основная сессия внешнего независимого оценивания.

Также сообщалось, что дети с оккупированных территорий смогут поступать в вузы без ВНО.

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Автор: Максим Зайченко