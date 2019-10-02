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Європарламент відклав вручення премії Сахарова Сенцову

Новини » Суспільство    02.10.2019 - 16:35
Європарламент відклав вручення премії Сахарова Сенцову
Фото: Олег Сенцов (Віталій Носач/РБК-Україна)

Церемонія вручення премії Сахарова Сенцову повинна була відбутися 22 жовтня

Європейський парламент на невизначений термін відтермінував церемонію вручення премії імені Андрія Сахарова українському режисеру Олегу Сенцову. Про це повідомив брюссельський кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк у Twitter.

Повідомляється, що Європарламент перевіряє, чи зможе вручити премію Сенцову в листопаді.

"Церемонію вручення премії імені Сахарова Сенцову, яка повинна була відбутися 22 жовтня, перенесено. Європейський парламент перевіряє, чи зможуть вони провести її в листопаді", - написав журналіст.

Європарламент відклав вручення премії Сахарова Сенцову

Нагадаємо, раніше президент Європарламенту Давид Сассолі заявив, що готовий особисто привезти в Україну премію Сахарова, присуджену Сенцову, якщо той не зможе забрати її сам за станом здоров'я. Також Сассолі повідомляв, що чекає можливості особисто вручити Сенцову премію Сахарова. За його словами, Сенцов гідно протистояв несправедливості і захищав демократію і права людини.

Як повідомляло РБК-Україна, в 2018 році Сенцов став лауреатом премії "За свободу думки" імені Андрія Сахарова.

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