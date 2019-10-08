Дані Сенцова про утримання в Криму і Росії будуть використовувати в судах, - місія ООН

Фото: Олег Сенцов в офісі місії ООН (facebook.com/UNHumanRightsUkraine)

Сенцов розповів про утримання під вартою і тюремне ув'язнення в Криму і в Російській Федерації

Звільнений політв'язень, український режисер Олег Сенцов надав Моніторингової місії ООН з прав людини в Україні дані про своє утримання в російській тюрьмі. Про це повідомляє прес-служба місії.

Як повідомляється, Сенцов розповів про утримання під вартою і тюремне ув'язнення в Криму і в Російській Федерації.

"Протягом цих років ми підтримували зв'язок з адвокатом Сенцова і аналізували судові рішення у його справі. Для нас було важливо зустрітися з Олегом особисто і задокументувати порушення прав людини в його справі", - йдеться в повідомленні.

Як зазначили в місії, "інформація, зібрана під час інтерв'ю буде використана для аналізу ситуації з правами людини в Криму, підготовки публічних доповідей та адвокації для притягнення винних до відповідальності".

Представники Моніторингової місії ООН мають намір провести інтерв'ю з усіма, хто повернувся в Україну в рамках українсько-російського обміну 7 вересня.

Нагадаємо, обмін полоненими між Україною і Російською Федерацією відбувся 7 вересня. З російського полону були звільнені 24 українських моряка і 11 політв'язнів. Зокрема, Олег Сенцов, Роман Сущенко, Едем Бекіров, Володимир Балух, Павло Гриб, Станіслав Клых, Олександр Кольченко, Євген Панов, Артур Панів і Микола Карпюк.