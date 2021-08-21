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Стало відомо, хто представить НАТО на саміті Кримської платформи

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Брюссель, Субота 21 серпня 2021 16:06
Стало відомо, хто представить НАТО на саміті Кримської платформи Фото: заступник генсека НАТО Мірча Джоане (facebook com AspenInstituteRomania)
Автор: РБК-Україна

Керівництво військового альянсу НАТО буде представлено на саміті Кримської платформи 23 серпня заступником генерального секретаря Мірчею Джоане. Він приїде в понеділок і залишиться на святкування Дня незалежності.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сайт НАТО.

Повідомляється, що Джоане перебуватиме в Києві 23-24 серпня. Він візьме участь в інавгураційному саміті Кримської платформи і виступить на панельній дискусії "Загрози Азово-Чорноморському регіону як виклик міжнародній безпеці: консолідація зусиль і шляхи вирішення".

А 24 серпня візьме участь у святкуванні 30-річчя незалежності України. І зустрінеться зі спікером Ради Дмитром Разумковим, віце-прем'єром з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій Олексієм Резніковим, секретарем РНБО Олексієм Даніловим і нардепами.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що учасники саміту Кримської платформи вже почали прибувати до України, зокрема, грузинська делегація.

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