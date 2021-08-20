Стало відомо, хто представить делегацію США на саміті Кримської платформи

Делегацію Сполучених Штатів на саміті Кримської платформи очолить міністр енергетики США Дженніфер м.Гренхолм. Також до делегації входить тимчасово повірена у справах США в Україні Христина Квін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому .

"Президент Джо Байден сьогодні оголосив про призначення президентської делегації до Києва, України, для участі в саміті Кримської платформи та заходах з нагоди 30-ї річниці Незалежності 23-24 серпня 2021 року. Очолить делегацію Дженніфер м. Гренхолм, міністр енергетики США", - йдеться в повідомленні.

Також до складу делегації увійшов помічник секретаря з міжнародних справ Ендрю Лайт.