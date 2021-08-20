ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Стало відомо, хто представить делегацію США на саміті Кримської платформи

Новость на русском →
П'ятниця 20 серпня 2021 22:07
Стало відомо, хто представить делегацію США на саміті Кримської платформи Фото: міністр енергетики США Дженніфер Гренхолм (flickr.com/techcrunch)
Автор: Валерія Поліщук

Делегацію Сполучених Штатів на саміті Кримської платформи очолить міністр енергетики США Дженніфер м.Гренхолм. Також до делегації входить тимчасово повірена у справах США в Україні Христина Квін.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

"Президент Джо Байден сьогодні оголосив про призначення президентської делегації до Києва, України, для участі в саміті Кримської платформи та заходах з нагоди 30-ї річниці Незалежності 23-24 серпня 2021 року. Очолить делегацію Дженніфер м. Гренхолм, міністр енергетики США", - йдеться в повідомленні.

Також до складу делегації увійшов помічник секретаря з міжнародних справ Ендрю Лайт.

Читайте РБК-Україна в Google News
Сполучені Штати Америки Кримська платформа
NEWS
Стало відомо, хто представить делегацію США на саміті Кримської платформи
Стало відомо, хто представить делегацію США на саміті Кримської платформи
DAILY
Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Газ і Донбас. Чого чекати від переговорів Меркель і Зеленського