Стало відомо, коли з'явиться документ про гарантії безпеки для України

Зокрема, за його словами, договір про гарантії безпеки для України не стане альтернативою політиці інтеграції до НАТО.

"Якщо ви відкриєте Конституцію, ви побачите відповідь на ваше запитання", - зазначив Єрмак, натякнувши, що від курсу на НАТО ніхто не відмовляється.

Що стосується гарантій безпеки, то над ними будуть працювати "дуже швидко".

"Ми плануємо вийти в першу редакцію документа протягом цього місяця. Працювати будемо швидко. У нас немає часу, наша позиція з напрацювання гарантій буде зміцнювати нашу позицію", - додав Єрмак.