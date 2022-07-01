Стало известно, когда появится документ о гарантиях безопасности для Украины

В частности, по его словам, договор о гарантиях безопасности для Украины не станет альтернативой политике интеграции в НАТО.

"Если вы откроете Конституцию, вы увидите ответ на ваш вопрос", - отметил Ермак, намекнув, что от курса на НАТО никто не отказывается.

Что касается гарантий безопасности, то над ними будут работать "очень быстро".

"Мы планируем выйти в первую редакцию документа в течение этого месяца. Работать будем быстро. У нас нет времени, наша позиция по наработке гарантий будет укреплять нашу позицию", - добавил Ермак.