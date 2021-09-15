Стало відомо, хто загинув у теракті в Дніпрі

У сьогоднішньому теракті в Дніпрі загинули прес-секретар обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Дар'я Гречіщева та ветеран АТО Олексій Кавлак. Вони загинули на місці події.

Джерело уточнило, що вони обидва були в автомобілі, який вибухнув, і загинули від отриманих травм.

"Страшна новина для всієї нашої родини рятувальників. Сьогодні близько 09:00 трагічно загинула начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС в Дніпропетровській області Дар'я Гречіщева", - відзначили в прес-службі ДСНС, але в самому повідомленні не говориться, що вона загинула в теракті.