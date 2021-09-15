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Стало відомо, хто загинув у теракті в Дніпрі

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Дніпро, Середа 15 вересня 2021 11:34
Стало відомо, хто загинув у теракті в Дніпрі Фото: місце теракту в Дніпрі (dp npu gov ua)
Автор: Олег Черниш

У сьогоднішньому теракті в Дніпрі загинули прес-секретар обласного управління Державної служби з надзвичайних ситуацій Дар'я Гречіщева та ветеран АТО Олексій Кавлак. Вони загинули на місці події.

Про це РБК-Україна повідомило джерело в правоохоронних органах.

Джерело уточнило, що вони обидва були в автомобілі, який вибухнув, і загинули від отриманих травм.

"Страшна новина для всієї нашої родини рятувальників. Сьогодні близько 09:00 трагічно загинула начальниця відділу зв'язків зі ЗМІ та роботи з громадськістю ГУ ДСНС в Дніпропетровській області Дар'я Гречіщева", - відзначили в прес-службі ДСНС, але в самому повідомленні не говориться, що вона загинула в теракті.

Нагадаємо, сьогодні на проспекті Богдана Хмельницького в Дніпрі вибухнув автомобіль Nissan Primera, в якому знаходилися двоє осіб. Місцеві ЗМІ писали, що це може бути замовне вбивство.

На даний момент поліція кваліфікувала вибух і загибель людей як терористичний акт.

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