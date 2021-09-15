Теракт в Дніпрі: всі подробиці

У Дніпрі на проспекті Богдана Хмельницького 15 вересня вибухнуло авто. В результаті загинули двоє людей, подію кваліфікували як теракт.

Що сталось

Сьогодні близько 9-ї ранку стало відомо про вибух в автомобілі Nissan Primera на проспекті Богдана Хмельницького у Дніпрі.

В результаті загинули двоє людей - чоловік та жінка. За даними РБК-Україна, загинули прес-секретар Державної служби з надзвичайних ситуацій в Дніпропетровській області Дар'я Гречіщева і ветеран АТО Олексій Кавлак.

Разом з тим, у поліції не називають імен загиблих. Особи загиблих попередньо встановлені за документами, виявленими на місці події, зазначили правоохоронці.

Фото: у Дніпрі стався теракт (dp.npu.gov.ua)

Теракт

У оновленому прес-релізі поліції повідомили, що відкрито кримінальне провадження за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Причини теракту

Як зазначають місцеві ЗМІ, причиною інциденту може бути замовне вбивство. Втім, заступник начальника Головного управління з реагування на надзвичайні ситуації у Дніпропетровській області Олександр Шевченко в ефірі "Україна 24" виключив таку версію.