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У Дніпрі вибухнула автівка, загинули двоє людей

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Дніпро, Середа 15 вересня 2021 10:07
У Дніпрі вибухнула автівка, загинули двоє людей Фото: у Дніпрі вибухнула автівка (dp.npu.gov.ua)
Автор: Марія Кучерявець

Сьогодні, 15 вересня у місті Дніпро на проспекті Богдана Хмельницького вибухнула автівка. Внаслідок інциденту загинули двоє людей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на відділ комунікації поліції Дніпропетровської області.

"Повідомлення про подію надійшло сьогодні, 15 вересня, близько 9-ї ранку. Вибух стався в автомобілі Nissan Primera на просп. Богдана Хмельницького м. Дніпро", - йдеться в повідомленні.

За інформацією правоохоронців, наразі на місці події працює слідчо-оперативна група, вибухотехніки, експерти криміналістичної лабораторії.

Поліція встановлює всі обставини події, про причини вибуху наразі не повідомляють.

Однак, як зазначають місцеві ЗМІ, причиною інциденту може бути замовне вбивство.

Фото: у Дніпрі вибухнула автівка (dp.npu.gov.ua)

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Posted by Информатор on Tuesday, September 14, 2021

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