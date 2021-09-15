ru ua
News Daily Lite Styler Travel
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2020 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Авто Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди
Lite Новини шоу-бізнесу Спецпроекти Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Travel Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору

Вибух авто у Дніпрі кваліфікували як теракт

Новость на русском →
Дніпро, Середа 15 вересня 2021 10:57
Вибух авто у Дніпрі кваліфікували як теракт Фото: у Дніпрі вибухнув автомобіль (dp.npu.gov.ua/news)
Автор: Анастасія Рокитна

У Дніпрі вибухнув автомобіль, в результаті якого загинули двоє людей. Поліція кваліфікувала подію як теракт.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.

В автомобілі перебували чоловік та жінка. Вони загинули.

Відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).

Що сталось

У місті Дніпро на проспекті Богдана Хмельницького вибухнула машина. В результаті інциденту загинули дві людини.

Нагадаємо, опубліковано фото і відео з місця події.

Читайте РБК-Україна в Google News
Дніпро Теракт Вибух
NEWS
Теракт в Дніпрі: всі подробиці
Теракт в Дніпрі: всі подробиці
DAILY
Тарифний пінг-понг. Ціни на "комуналку" зростуть, якщо влада не домовиться
Ростислав Шаправськийперший заступник головного редактора Тарифний пінг-понг. Ціни на "комуналку" зростуть, якщо влада не домовиться