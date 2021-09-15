Вибух авто у Дніпрі кваліфікували як теракт
Фото: у Дніпрі вибухнув автомобіль (dp.npu.gov.ua/news)
У Дніпрі вибухнув автомобіль, в результаті якого загинули двоє людей. Поліція кваліфікувала подію як теракт.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на прес-службу поліції.
В автомобілі перебували чоловік та жінка. Вони загинули.
Відкрито кримінальне провадження з попередньою правовою кваліфікацією за ст. 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт).
Що сталось
У місті Дніпро на проспекті Богдана Хмельницького вибухнула машина. В результаті інциденту загинули дві людини.
Нагадаємо, опубліковано фото і відео з місця події.