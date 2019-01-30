Стало відомо, чому Філарет не прийшов на форум по висуненню Порошенка

Він не зміг відвідати захід, бо проходить планову перевірку здоров'я

Почетный патриарх Филарет не присутствовал на форуме "От Крут до Брюсселя", во время которого Петр Порошенко официально заявил о намерении баллотироваться на второй срок, из-за плановой проверки здоровья. Об этом сообщает РБК-Украина в материале "Сольный выход: как Петр Порошенко объявил об участии в президентских выборах".

Отмечается, что, в отличие от форума "Батькивщины", который на прошлой неделе открывал почетный патриарх Филарет, на этом мероприятии никто из церковных лидеров не выступал. Самого Филарета здесь не было, но на мероприятие приехал предстоятель Православной церкви Украины Епифаний.

Как рассказали источники РБК-Украина, в отсутствии Филарета не стоит искать политического подтекста, поскольку 90-летний священнослужитель проходит плановую проверку здоровья.

Напомним, президент Украины Петр Порошенко 29 января официально заявил, что будет принимать участие в президентских выборах, которые пройдут 31 марта 2019 года. Он объяснил - к такому решению его побудило чувство глубокой ответственности перед страной.

Ранее РБК-Украина писало, что Президент Украины Петр Порошенко вручил патриарху Филарету Звезду Героя Украины после того, как 8 января присвоил Филарету звание "Герой Украины".