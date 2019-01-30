Сольний вихід: як Петро Порошенко оголосив про участь у президентських виборах

Петро Порошенко розповів, куди буде направлятися країна, якщо він залишиться президентом (Віталій Носач, РБК-Україна)

Петро Порошенко офіційно заявив про участь у президентській виборчій кампанії. Серед більшості рейтингових кандидатів, делегованих на вибори партійними з'їздами, він, мабуть, єдиний, хто балотується як самовисуванець. І хоча Порошенко вирішив виступити сольним номером, дистанціювавшись від "БПП – Солідарність", його вже публічно підтримали номінальний голова партії Віталій Кличко, прем'єр-міністр Володимир Гройсман та інші члени уряду, відібрані за квотою президента.

На форумі у вівторок, заявивши про висунення на другий президентський термін, Порошенко не упустив можливість публічно дорікнути свого, можливо, основного конкурента – Юлію Тимошенко, пригадавши їй старі помилки і розкритикувавши ідеї її "Нового курсу". Жодного разу не назвавши її імені, президент нагадав про газові контракти з РФ десятирічної давності, які підписувала тодішній прем'єр Тимошенко, а також поставив під сумнів ідею про введення посади канцлера, яку пропонує лідер "Батьківщини". Про те, що Порошенко планує протиставити на виборах Тимошенко й іншим кандидатам – в матеріалі РБК-Україна.

Офіційно форум "Від Крут до Брюсселя. Ми йдемо своїм шляхом" не був присвячений президентським виборам. Але мета і порядок денний заходу були очевидні. На ньому, як і передбачало РБК-Україна, Петро Порошенко оголосив про те, що йде в президенти.

Спочатку в президентському штабі розглядали для висунення іншу дату – 22 січня, на яку припадала 100-літня річниця підписання Акту злуки УНР і ЗУНР. Але цей день для себе "забронювала" Юлія Тимошенко, призначивши з'їзд "Батьківщини". Інших відповідних дат із символічним окрасом, окрім як 29 січня – в 101-у річницю битви під Крутами, до кінця реєстрації кандидатів у ЦВК просто не залишалося.

Як Крути пов'язали з Брюсселем і чому вибрали таку назву? Найбільш чітко на це питання відповів перший віце-президент Національної академії наук Володимир Горбулін, який раніше очолював Національний інститут стратегічних досліджень при президентові. Виступаючи після перших осіб країни у вівторок на форумі в Міжнародному виставковому центрі на Броварському проспекті, він пояснив, що Крути – це траєкторія України як незалежної держави. "Початок координат зробили герої Крут. На долю нашого покоління, а, можливо, не тільки нашого, випало завершення цієї траєкторії з посадкою в Брюсселі", – заявив Горбулін.

Формально захід у вівторок був громадським форумом без будь-яких прив'язок до президентської партії "Блок Петра Порошенка – Солідарність". Це явно відрізнялося від формату інших фаворитів президентських перегонів, яких висунули кандидатами на партійних з'їздах. Але прив'язкою до БПП, рейтинг якої нижче персонального рейтингу чинного президента, Порошенко може ускладнити виборчу кампанію, пояснювали в його штабі.

На форум на Лівому березі столиці зібралося близько чотирьох тисяч осіб. Окрім народних депутатів від БПП, тут були і члени Кабінету міністрів, голова Верховної ради, регіональні чиновники, церковні діячі, представники бізнесу, мистецтва, блогери. І, на відміну від форуму "Батьківщини", який минулого тижня відкривав почесний патріарх Філарет, на цьому заході ніхто з церковних лідерів не виступав. Самого Філарета тут не було, але у МВЦ приїхав предстоятель Православної церкви України Епіфаній. Як розповіли джерела РБК-Україна, у відсутності Філарета не варто шукати політичного підтексту, оскільки 90-річний священнослужитель проходить планову перевірку здоров'я.

Серед запрошених були також нардепи з "Народного фронту", член фракції РПЛ Оксана Корчинська, яка вже пару років як дистанціювалася від своєї партії, позафракційні мажоритарники Борислав Береза і Дмитро Ярош, а також низка нардепів із депутатської групи "Воля народу", зокрема Ярослав Москаленко, Степан Івахів, Сергій Мартиняк та Олександр Фельдман

"Із групи "Воля народу" було кілька депутатів, які очолюють виборчі штаби Порошенка в своїх регіонах. Наприклад, Івахів – один із керівників штабу у Волинській області", – розповіло одне з джерел видання в команді Порошенка.

Військова риторика

Форум відкрили українські співаки на чолі з Тарасом Чубаєм, виконавши "Марш українських націоналістів", з 1932 року – офіційний гімн ОУН. У цей час на екрані показували кадри боїв на Донбасі, атаки на українські кораблі в Азовському морі та інші докази російської агресії.

Заданий всьому форуму військово-патріотичний тон явно невипадковий. Мабуть, так у штабі Порошенка вирішили відповісти Юлії Тимошенко, яка на з'їзді "Батьківщини" тиждень тому робила особливий акцент на військовій тематиці з виходом на сцену захисників Донецького аеропорту, обіцянками повернути окуповані території і т. ін.

Як розповіли співрозмовники РБК-Україна, спочатку в Порошенка не планували робити масштабний захід, але після з'їзду "Батьківщини" вирішили, що треба дати опонентам гідну відповідь. І хоча у вівторок прізвище Тимошенко так і ні разу не назвали, відсилання до її колишніх вчинків і нинішніх обіцянок звучали постійно.

"Уявіть собі: ще десять років тому тодішній прем'єр-міністр зобов'язала Україну купувати в "Газпрому" або 52 мільярди кубів газу або 41 мільярд кубів газу за принципом "бери або плати". Будеш брати або не будеш брати – будеш платити з українського бюджету кошти Російській Федерації!", – емоційно розповідав Порошенко.

Він розкритикував ідею Тимошенко про парламентську республіку: "Окремі кандидати пропонують повернення до авторитаризму. Хтось говорить про це прямо, а хтось свою мрію про одноосібну владу камуфлює в екзотичний проект так званої парламентської республіки канцлерського типу". За словами президента, ухвалення нової Конституції на референдумі – одна з ключових обіцянок Тимошенко – є "абсолютно неконституційною".

У якості відповіді "кіборгам" зі з'їзду Тимошенко на форумі в Порошенка виступив майор ЗСУ, Герой України Олександр Порхун. Альтернатива бразильського письменника Паоло Коельо, інтерв'ю якого використовували у біографічному фільмі про Тимошенко (від підтримки Тимошенко як політика Коельо пізніше відхрестився) – живий, хоч і короткий виступ класика сучасної української літератури Леся Подерв'янського.

"Є така північна лисичка з білим пухнастим хвостиком. Вона можемо з'явитися в нашій країні. Щоби вона не з'явилася, принаймні, щоб у неї було менше шансів, - я сьогодні тут", – сказав письменник зі сцени, активізувавши втомлену аудиторію.

Мабуть, найбільш ефектним ходом організаторів форуму був живий виступ екс-генсека НАТО Андреса Фог Расмуссена. На з'їзді "Батьківщини" транслювали відео з його зверненням. Пізніше, втім, Расмуссен пояснив, що він не агітував за Тимошенко, а звертався до українців із закликом продовжувати реформи. За інформацією РБК-Україна, на полях економічного форуму у швейцарському Давосі минулого тижня Порошенко і його оточення запросили Расмуссена для виступу на своєму заході, і він не відмовив.

"Сьогодні я тут як друг України, а також як друг президента Порошенка. Роль моя не в тому, щоб говорити що робити або за кого голосувати. Вибір – за вами. І тільки за вами. Але мій чіткий меседж – Україна повинна продовжувати реформи, – заявив зі сцени колишній генсек НАТО, повторивши свою тезу, сказану на з'їзді "Батьківщини". – Якщо Росія припинить бої, то не буде більше війни. Якщо Україна припинить боротися, не буде більше".

Висунення Порошенка в президенти щонайменше своєю присутністю підтримали видні чиновники, політики і релігійні діячі (Віталій Носач, РБК-Україна).

Кремлівська загроза

Ще перед початком виступу Петра Порошенка показали короткий відеоролик про головні досягнення країни за час його президентства, як, наприклад, формування нової української армії у 2015 році, проведення децентралізації у 2016 році, отримання безвіза з ЄС у 2017 році і створення автокефальної церкви в 2018 році. Але особливу увагу звернули на нинішній 2019 рік, коли голос за кадром сказав, що це "рік, у який переможе або Порошенко, або Путін". "Перемога Порошенка – це крах плану Кремля зі знищення української держави", – пролунало на весь зал.

"Або Порошенко, або Путін" – теза, яку пропрезидентські спікери озвучували і раніше. Але зараз вона явно стане стрижнем кампанії Порошенка, поряд з новим гаслом "Реальні справи, а не брехливі обіцянки", який доповнить звичний "Армія. Мова. Віра".

Інші теми, підняті у вівторок президентом, були досить очікувані: про те, що світ настане тільки після відновлення територіальної цілісності України, про важливість підтримки середнього класу і малозабезпечених громадян, про залучення інвестицій і т. ін.

Після Порошенка на сцену піднявся спікер Ради та один із лідерів "Народного фронту" Андрій Парубій, який під час свого виступу апелював до історичних подій столітньої давності, коли Україні не вдалося зберегти свою соборність, проводячи аналогію з нинішньою ситуацією в країні. Він багато говорив про агресію РФ, якій протистоїть "ефективна і боєздатна армія", згадав про безвіз і декомунізацію, про створення помісної церкви, у чому, як він наголосив – "величезна заслуга" Порошенка. На закінчення він висловив надію на швидкий вступ України в Євросоюз і НАТО, а також заявив про необхідність збереження і захисту української мови.

Разом із Парубієм на форум до Порошенка прийшов і голова РНБО Олександр Турчинов, однак не виступав. Водночас екс-прем'єр Арсеній Яценюк на захід взагалі не з'явився.

"Яценюк до останнього моменту вагався. Адже був сценарій, що він оголосить вітальне слово і заявить, що з'їзд "Народного фронту" другого лютого прийме рішення щодо кандидата, а саме – про підтримку Порошенка. У результаті він не прийшов, і яке рішення вони приймуть у себе на з'їзді – невідомо. Але це вже нікому нецікаво, адже в нас були присутні й Парубій, й Турчинов, й Омелян", – пояснило одне з джерел видання в президентському оточенні.

Для центральних фігур "Народного фронту" – Арсенія Яценюка, Олександра Турчинова, Арсена Авакова, Андрія Парубія та Миколи Мартиненка – вибір майбутнього союзника між Порошенком і Тимошенко – предмет внутрішньопартійних розбіжностей, про що вже писало РБК-Україна. Якщо Парубій і Турчинов тяжіють до команди Порошенка, відносини Авакова і Мартиненка з чинним президентом можна описати як напружені. Арсеній Яценюк, як стверджують співрозмовники видання в правлячій коаліції, веде діалог як з Порошенком, так і з Тимошенко.

Ключові союзники

Після Парубія слово взяв прем'єр Володимир Гройсман. Протягом останніх двох років відносини Гройсмана й Порошенка неабияк погіршилися й не відрізнялися особливою теплотою. До того ж іще перед Новим роком публічна підтримка Гройсманом Порошенка на президентських виборах була під великим питанням. Однак тепер, як стверджують джерела РБК-Україна в президентському оточенні, напруженість між ними вичерпана, що, власне, і підтвердила хвалебна промова прем'єра на адресу Порошенка.

"Я завжди знаходив підтримку президента, коли у мене були ініціативи. Я завжди надавав підтримку ініціативам президента, - підкреслив прем'єр, додавши про необхідність "єдності" і "незворотності нашого шляху". - Я прийняв рішення і підтримую рішення президента висунути свою кандидатуру на другий термін".

"Або Порошенко, або Путін" – теза, яку пропрезидентські спікери озвучували і раніше. Але зараз вона явно стане стрижнем кампанії Порошенка. (Віталій Носач, РБК-Україна).

Однією з головних новин напередодні з'їзду стала раптова госпіталізація мера Києва Віталія Кличка в австрійську клініку з рецидивом старої травми спини. У політичних колах багато хто розцінив це як спробу київського мера відмовитися від публічної підтримки Порошенка, на яку розраховували в Адміністрації президента. Численна зовнішня реклама Кличка, що заполонила вулиці Києва, спричинила розмови про те, що столичний мер планує реанімувати свою партію "УДАР" і піти в самостійне політичне плавання, аж до балотування в президенти на березневих виборах.

"Кличко розглядає варіант іти на парламентські вибори окремо з УДАРом, у цьому його переконує Оксана Продан", – розповідає джерело РБК-Україна в президентському штабі. Але це недалекоглядне рішення, вважає співрозмовник, тому що в разі перемоги Порошенка УДАР може не подолати п'ятивідсотковий бар'єр для проходження в парламент.

"У разі якщо Порошенко програє, це вдвічі абсурдно, бо тоді всім навпаки потрібно буде максимально об'єднуватися і йти єдиною командою, щоб отримати представництво в парламенті. Кличко ж чомусь собі вигадав, що УДАР може набрати по країні 5% і для цього йому потрібно позиціонувати себе як самостійний політик, зберігаючи помірний нейтралітет", - вважає джерело.

Незважаючи на госпіталізацію, виступ Кличка все ж відбулося. У записаному відеозверненні мер був вкрай лаконічний: "Я підтримую висунення Петра Порошенка кандидатом на посаду президента", - сказав він, уточнивши, що президент обіцяв підтримати новий закон про столицю.

У президентській команді поки не поспішають давати оцінку, чи вдалося їм затьмарити за масштабом картинки з'їзд з висунення Юлії Тимошенко. Поки штаб очікує на початку лютого результати соціологічного опитування 16 тисяч респондентів, уточнив один із соратників Порошенко.

Перед закриттям форуму та виконанням національного гімну на сцену знову вийшов Порошенко. Він в черговий раз подякував за співпрацю спікера Андрія Парубія, уряд, який "п'ять років не ссорилось", церковних ієрархів, журналістів, міжнародних партнерів України і весь український народ. "Ми оптимісти, які в кожній проблемі знаходять можливість", - уклав президент.