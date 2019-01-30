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Стало відомо, чому Філарет не прийшов на форум по висуненню Порошенка

Новини » Вибори 2019    30.01.2019 - 09:46
Стало відомо, чому Філарет не прийшов на форум по висуненню Порошенка
Фото: патріарх Філарет (РБК-Україна)

Він не зміг відвідати захід, бо проходить планову перевірку здоров'я

Почесний патріарх Філарет не був присутній на форумі "Від Крут до Брюсселя", під час якого Петро Порошенко офіційно заявив про намір балотуватися на другий термін, через планову перевірку здоров'я. Про це повідомляє РБК-Україна в матеріалі "Сольний вихід: як Петро Порошенко оголосив про участь у президентських виборах".

Зазначається, що, на відміну від форуму "Батьківщини", який минулого тижня відкривав почесний патріарх Філарет, на цьому заході ніхто з церковних лідерів не виступав. Самого Філарета тут не було, але на захід приїхав предстоятель Православної церкви України Єпіфаній.

Як розповіли джерела РБК-Україна, в відсутності Філарета не варто шукати політичного підтексту, оскільки 90-річний священнослужитель проходить планову перевірку здоров'я.

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко 29 січня офіційно заявив, що братиме участь у президентських виборах, які пройдуть 31 березня 2019 року. Він пояснив - до такого рішення його спонукало почуття глибокої відповідальності перед країною.

Раніше РБК-Україна писало, що Президент України Петро Порошенко вручив патріарху Філарету Зірку Героя України після того, як 8 січня присвоїв Філарету звання "Герой України". 

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