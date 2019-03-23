У Білому домі не отримали доповідь Мюллера про втручання РФ у вибори

Фото: Білий дім (Twitter/bbc)

Адміністрація Трампа чекає кроків від міністра юстиції Вільяма Барра

Білий дім наразі не отримував документів спеціального прокурора Роберта Мюллера щодо підсумків розслідування про можливе втручання Росії у хід президентських виборів у Сполуених Штатах. Як це інформує РБК-Україна із посиланням на Twitter прес-секретаря Білого дому Сари Сандерс.

За її словами, адміністрація президента США Дональда Трампа не була поінформована про завершення розслідування Мюллера.

"Наступний крок - за генпрокурором Вільямом Барром, ми чекаємо, що процес буде розвиватися далі", - заявила вона.

Нагадаємо, спецпрокурор Мюллер офіційно завершив майже дворічне розслідування щодо впливу Росії на вибори президента США у 2016 році, коли переміг Трамп. Наразі документ переданий у Міністерство юстиції США Вільяму Барру. Він опублікує власний звіт на базі доповіді Мюллера.

Раніше президент Дональд Трамп заявив, що звіт прокурора Роберта Мюллера про втручання РФ у вибори США повинен бути оприлюднений для громадськості.