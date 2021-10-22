Зеленський скликає РНБО на сьогодні, - джерело
Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Президент України Володимир Зеленський скликає Раду національної безпеки та оборони. Засідання, як очікується, відбудеться сьогодні.
Про це повідомило інформоване джерело РБК-Україна.
Як повідомив співрозмовник видання, Зеленський скликає засідання Радбезу на сьогодні.
Під час засідання, як очікуються, піднімуть питання екології. Більше інформації щодо тем засідання та конкретного часу поки немає.