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Зеленський скликає РНБО на сьогодні, - джерело

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Київ, П'ятниця 22 жовтня 2021 12:59
Зеленський скликає РНБО на сьогодні, - джерело Фото: президент України Володимир Зеленський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Владислав Красінський, Анастасія Рокитна

Президент України Володимир Зеленський скликає Раду національної безпеки та оборони. Засідання, як очікується, відбудеться сьогодні.

Про це повідомило інформоване джерело РБК-Україна.

Як повідомив співрозмовник видання, Зеленський скликає засідання Радбезу на сьогодні.

Під час засідання, як очікуються, піднімуть питання екології. Більше інформації щодо тем засідання та конкретного часу поки немає.

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Володимир Зеленський РНБО
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