Стало відомо де можуть зустрітися Трамп та Сі Цзіньпін

Трамп хоче обговорити з Сі Цзіньпіном торгівельну угоду

Президент Соединенных Штатов Америки (США) Дональд Трамп и лидер Китая Си Цзиньпин могут провести встречу во вьетнамском Дананзе в период с 27 по 28 февраля. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на South China Morning Post.

Как сообщается, на этой неделе Трамп вспоминал о возможной встрече с лидером КНР во время визита китайской делегации в Вашингтон в рамках очередного раунда торговых консультаций.

По словам президента США, он рассчитывает провести несколько личных встреч с Си Цзиньпином, чтобы завершить переговоры по торговоговому соглашению.

Кроме того, в пятницу, 1 февраля, во время выступления перед журналистами в Белом доме Трамп заявил, что не исключает возможной встречи с лидером КНР до и после нового саммита США - КНДР.

Напомним, ранее президент США Дональд Трамп заявил, что торговое соглашение с Китаем не будет подписано, пока он не проведет встречи с лидером КНР Си Цзиньпином.

Как писало РБК-Украина ранее, 7 января стартовали торговые переговоры представителей США и Китая.

Добавим, если торговые переговоры между Пекином и Вашингтоном не будут завершены к 1 марта, то Соединенные Штаты Америки повысят пошлины на китайские товары.