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У США підвищать мита на китайські товари, якщо не буде укладена угода

Новини » Політика    01.02.2019 - 06:38
У США підвищать мита на китайські товари, якщо не буде укладена угода
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Мита США на товари з Китаю можуть зрости на 25%

Сполучені Штати Америки (США) підвищать мита на китайські товари, якщо торговельні переговори між Пекіном і Вашингтоном не призведуть до консенсусу до 1 березня. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу Білого дому.

Так, в Білому домі підкреслили, що в ході переговорів обидві сторони продемонстрували готовність взяти участь у обговоренні основних питань

"Незважаючи на досягнутий прогрес, багато що ще належить зробити. Президент Дональд Трамп підтвердив, що 90-денний процес, погоджений в Буенос-Айресі, являє собою жорсткі терміни, і що американські мита зростуть, якщо Сполучені Штати і Китай не досягнуть задовільних результатів до 1 березня 2019 року", - йдеться в повідомленні.

Також сторони прийшли до висновку, що будь-яка резолюція буде повністю здійсненна", - йдеться в документі.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що віце-прем'єр Держради КНР Лю Хе 30-31 січня відвідає Вашингтон для торгових переговорів.

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