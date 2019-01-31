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Трамп розповів, коли США і Китай зможуть укласти угоду

Новини » Політика    31.01.2019 - 15:30
Трамп розповів, коли США і Китай зможуть укласти угоду
Фото: Дональд Трамп (nato.int)

Глава США анонсував зустріч з топ-керівництвом КНР у четвер

Президент Сполучених Штатів Америки Дональд Трамп заявив, що торговельна угода з Китаєм не буде підписана, поки він не зустрінеться з главою КНР Сі Цзіньпіном. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Twitter американського лідера.

Трамп анонсував, що в четвер у нього відбудеться зустріч з вищим керівництвом Китаю.

Трамп розповів, коли США і Китай зможуть укласти угоду

"Провідні торгові посередники Китаю знаходяться на зустрічі з нашими представниками в США. Зустрічі йдуть добре, з добрими намірами і настроєм з обох сторін. Китай не хоче збільшення тарифів і відчуває, що вони зроблять набагато краще, якщо укладуть угоду. Вони мають рацію. У мене буде зустріч з їх вищим керівництвом та представниками сьогодні в Овальному кабінеті. Остаточна угода не буде укладена, поки я не зустрінуся з моїм другом президентом Сі в найближчому майбутньому, щоб обговорити і узгодити деякі давні і більш складні питання", - підкреслив Трамп.

Він зазначив, що дана торговельна угода буде "всеосяжною".

"Всеосяжна угода: ми з представниками Китаю намагаємося зробити повну угоду, не залишаючи нічого невирішеним. Багато проблем обговорюються, і, будемо сподіватися, будуть вирішені. З 1 березня тарифи для Китаю підвищаться до 25%, тому усі ретельно працюють, щоб завершити роботу до цієї дати!" - додав глава США.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що для укладення перемир'я Сполучених Штатів Америки (США) і Китаю обов'язковою умовою можуть стати перевірки Вашингтоном того, як Пекін буде проводити торгові реформи.

Як писало РБК-Україна раніше, 7 січня стартували торгові переговори представників США і Китаю.

Так, лідери США і КНР Дональд Трамп і Сі Цзіньпін на полях саміту G20 уклали 90-денний торгове перемир'я, поки йде обговорення нової торгової угоди.

Трамп і Гуайдо домовилися підтримувати регулярний контакт Відносини США і КНДР найкращі за весь час, - Трамп
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