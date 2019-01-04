США та Китай призначили дату проведення торгових переговорів

Фото: переговори США і Китаю (twitter.com/bot_political)

Переговори проведуть 7-8 січня у Пекіні

США і Китай проведуть у січні торгові переговори на рівні заступників глав торгових відомств. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Міністерства комерції КНР.

Зазначається, що переговори пройдуть 7-8 січня в Пекіні. Точну дату затвердили вранці 4 січня. Американську делегацію очолить заступник торгового представника США Джеффрі Джерріш.

Раніше джерела Bloomberg повідомляли про те, що урядова делегація США прибуде до Пекіна для проведення переговорів. Ймовірно, в число делегатів, крім Джерріша, увійде заступник голови Мінфіну з міжнародних справ Девід Малпасс.

РБК-Україна повідомляло, що лідери США і КНР Трамп і Сі Цзіньпін на полях саміту G20 уклали 90-денний торгове перемир'я, відтермінувавши заплановане на 1 січня підвищення американських мит на імпорт китайських товарів вартістю 200 млрд доларів з 10 до 25%, поки йде обговорення торгової угоди.

Нагадаємо, що президент Сполучених Штатів Америки (США) Дональд Трамп поговорив по телефону з головою КНР Сі Цзіньпіном про майбутнє угоди щодо торгівлі. Раніше, 11 грудня, Трамп уже заявляв про дуже продуктивні торгові переговори Сполучених Штатів Америки і Китаю.