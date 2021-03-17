Стало відомо, що у справі про викрадення Семінського мова йде про 150 млн доларів

Нардеп від "Слуги народу" Олег Семінський, який звинувачує екс-міністра транспорту Миколу Рудьковського у своєму викрадення, претендує на частку в бізнесі його сім'ї вартістю 150 млн дол. Мова йде про найбільшу приватну газодобувну компанію України "Нафтогазвидобування", в якій чинний нардеп від "Слуги народу" Семінський колись був директором.

Видання опублікувало записи розмов Семінського і Рудьковського, які опинилися у розпорядженні редакції. На них Семінський заявляє, що став самовільно забирати собі частину доходів компанії, а також претендував на перехід з менеджерської посади до отримання частки в компанії.

Представник акціонера заявив про неефективний менеджмент та фінансові порушення компанії за період його роботи, що призвело до рішення про частковий продаж "Нафтогазвидобування". Але за кілька днів до її продажу сім'єю Рудьковського тодішній директор компанії Семінський зник, тим самим заблокувавши вигідну угоду, зазначає "Цензор.нет".

Через кілька років Семінський повернувся, оголосивши, що був викрадений, і що його тримали під замком проти його волі, а також звинуватив у цьому, в тому числі екс-міністра транспорту Миколи Рудьковського.

На цей час за словами представника акціонера Рудьковського, Семінський далі претендує на частку в компанії, користуючись своїм статусом народного депутата.

"За даними джерел Цензор.Нет в Офісі президента, на цю мить Семінський користується повною підтримкою голови фракції "Слуга народу" Давида Арахамії, а саму справу просили поставити на контроль ОП", - пише видання.