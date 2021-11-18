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Поліція запобігла замаху на міністра уряду України

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Київ, Четвер 18 листопада 2021 16:49
Поліція запобігла замаху на міністра уряду України Фото: голова МВС України Денис Монастирський (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитрий Кузнецов

Поліція запобігла замаху на очільника одного з українських міністерств. Ім'я міністра наразі не розголошується.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр МВС.

Наразі подробиць інциденту немає, але міністр внутрішніх справ Денис Монастирський оголосив про проведення брифінгу, на якому оголосить деталі.

Відомо про затримання підозрюваних, які планували замах.

Брифінг заплановано на 17:30 у МВС України.

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Міністерство внутрішніх справ України Денис Монастирський
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