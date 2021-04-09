Стало відомо, якою буде річна ціна на газ для населення з 1 травня

Річна ціна на газ для населення з 1 травня, швидше за все, буде вище нинішніх 6,99 гривень за кубометр. Але конкретна ціна поки невідома.
Про це йдеться в матеріалі РБК-Україна "Тариф "Річний". Що буде з цінами на газ для населення в Україні".
На сьогодні жоден з великих постачальників не розкриває свою ціну на річний продукт. Не під запис учасники ринку розповіли РБК-Україна, що вона точно не залишиться на рівні 6,99 гривень. При цьому багато постачальників чекають на цінову пропозицію "Нафтогазу", щоб розуміти приблизний порядок цін.
У той же час джерело РБК-Україна в правлячих колах каже, що з 1 травня очікується підвищення ціни на газ. Очікується, що в річних тарифах вони будуть на рівні 7,99 гривень за кубометр.
"Влітку всім все одно, а ось взимку можуть бути проблеми", - додало джерело.
Нагадаємо, експерти вважають, що при жаркому і важкому літньому періоді ціни на газ можуть зрости до 10 гривень за кубометр. Але якщо липень-серпень пройдуть в умовно звичайному режимі, то ціни особливо не підуть вгору.
Також РБК-Україна писало, що буде з пільгами та субсидіями для тих, хто підпишеться на річну ціну на газ.