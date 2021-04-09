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Стало известно, какой будет годовая цена на газ для населения с 1 мая

Автор: Владислав Красинский

Годовая цена на газ для населения с 1 мая, скорее всего, будет выше нынешних 6,99 гривен за кубометр. Но конкретная цена пока неизвестна.

Об этом говорится в материале РБК-Украина "Тариф "Годовой". Что будет с ценами на газ для населения в Украине".

На сегодня ни один из крупных поставщиков не раскрывает свою цену на годовой продукт. Не под запись участники рынка рассказали РБК-Украина, что она точно не останется на уровне 6,99 гривен. При этом многие поставщики ждут ценовое предложение "Нафтогаза", чтобы понимать приблизительный порядок цен.

В то же время источник РБК-Украина в правящих кругах говорит, что с 1 мая ожидается повышение цены на газ. Ожидается, что в годовых тарифах они будут на уровне 7,99 гривен за кубометр.

"Летом всем все равно, а вот зимой могут быть проблемы", - добавил источник.

Напомним, эксперты полагают, что при жарком и тяжелом летнем периоде цены на газ могут вырасти до 10 гривен за кубометр. Но если июль-август пройдут в условно обычном режиме, то цены особо вверх не пойдут.

Также РБК-Украина писало, что будет с льготами и субсидиями для тех, кто подпишется на годовую цену на газ.

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