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Стало відомо, які політсили найгірше ходили на засідання Ради під час карантину

Новини » Політика     14.04.2020 - 11:49
Стало відомо, які політсили найгірше ходили на засідання Ради під час карантину
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Однак загальні показники відвідування не надто відрізняються від того, як нардепи зазвичай відвідують ВР

Найнижча відвідуваність позачергових засідань Верховної ради на час карантину у фракції "Батьківщина" та групи "За майбутнє". Про це повідомляє Комітет виборців України у своєму Facebook.

Так, КВУ проаналізував відвідування фракціями та групами парламенту пленарних засідань, що відбулися під час карантину.

Стало відомо, які політсили найгірше ходили на засідання Ради під час карантину

"Депутати ЄС і "Слуги Народу" - лідери за відвідуванням Ради під час карантину. Всього з моменту оголошення карантину 11 березня відбулося шість позачергових пленарних засідань ВР: 17, 30 березня та 13 квітня. У середньому на них було зареєстровано 328 народних депутатів. Тобто, близька 100 політиків не відвідували засідання Ради під час карантину", - повідомляє комітет.

Вказано, що найвищі показники відвідування у депутатів фракції "Європейська солідарність", 90% депутатів якої регулярно приходили на засідання ВР. Вони стали лідерами з відвідування у кожний з днів, коли відбувалися позачергові засідання. На другому ж місці - СН, у середньому 86% депутатів монобільшості з’являлися на засіданнях Ради. Третій результат у фракції "Голос" - 75%.

"Посередні показники в групи "Довіра" (як правило, 69% депутатів групи були зареєстровані), позафракційних (65%) та "Опозиційної платформи За життя" (63%). Найнижчі результати у ВО "Батьківщина" (51%) та групи "За майбутнє" (42%)", - інформує комітет.

При цьому у КВУ зазначили, що загальні показники відвідування не надто відрізнялися від того, як депутати зазвичай відвідують Раду.

Нагадаємо, на початку квітня комітет ВР з питань запобігання корупції мав розглянути законопроект №2328 про підстави відсутності народного депутата на засіданні ВР.

Як писало РБК-Україна, у кінці жовтня 2019 року набув чинності закон про позбавлення нардепів виплат за прогули.

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