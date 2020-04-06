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Комітет Ради розгляне закон про підстави відсутності нардепа на засіданні ВР

Новини » Політика     06.04.2020 - 17:09
Комітет Ради розгляне закон про підстави відсутності нардепа на засіданні ВР
Фото: Верховна рада (Віталій Носач/РБК-Україна)

Засідання комітету відбудеться у режимі відеоконференції

Комітет Верховної ради з питань запобігання корупції розгляне законопроект №2328 про підстави відсутності народного депутата на засіданні ВР. Про це свідчить порядок денний засідань комітетів, опублікований на сайті парламенту.

Зокрема, засідання комітету відбудеться у вівторок, 7 квітня, у режимі відеоконференції.

"Проекти нормативно-правових актів, які потребують додаткової правової оцінки... Проект закону про внесення змін до Регламенту Верховної ради України щодо підстав для відсутності народного депутата на пленарних засіданнях Верховної ради або засіданнях комітетів ВРУ (р.№2328, н.д. О.Качура, Н.Шуфрич)", - вказано у повідомленні.

Нагадаємо, раніше комітет з питань Регламенту, депутатської етики та організації роботи Верховної ради України рекомендував парламенту відхилити законопроект про внесення змін до Регламенту щодо підстав для відсутності народного депутата на пленарних засіданнях або засіданнях комітетів.

Так, члени комітету розглянули доопрацьований законопроект №2328. Комітет мотивував своє рішення тим, що нардепи не можуть мати іншого представницького мандата, бути на державній службі, обіймати інші оплачувані посади, займатися іншою оплачуваною або підприємницькою діяльністю (крім викладацької, наукової та творчої діяльності).

Як писало РБК-Україна, на початку грудня анонсувалося, що комітет Верховної ради з питань антикорупційної політики розгляне на своєму засіданні законопроект №2328.

Зазначимо, наприкінці жовтня 2019 року набув чинності закон про позбавлення нардепів виплат через прогули.

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