Стало відомо ім'я затриманого ФСБ кримчанина

Затриманим в Криму Федеральною службою безпеки Російської Федерації виявився 55-річний Наріман Межмединов. Про це повідомляє "Кримська солідарність" Facebook.

Повідомляється, що затримання Межмединова було проведено ще 3 лютого. 4 лютого суд обрав йому запобіжний захід у вигляді утримання під вартою. Його звинувачують у порушенні ч. 2 ст. 208 Кримінального кодексу РФ (участь в незаконному збройному формуванні).

"Тепер 55-річному кримському татаринові загрожує від 8 до 15 років позбавлення волі. Дата наступного судового засідання поки невідома", - повідомили в "Кримській солідарності".

Нагадаємо, раніше РБК-Україна писало, що ФСБ затримала кримчанина, підозрюваного в участі в батальйоні імені Н. Челебиджихана.

Також повідомлялося, що 15 лютого ФСБ захопила українських рибалок біля берегів окупованого Криму. Всі затримані - Сергій Гога, Олексій Іванов, Василь Тюркеджи і Максим Терехов, є жителям села Райновка Запорізької області. Українська прокуратура вже відкрила кримінальні справи за статтями викрадення і угон плавучого засобу.