ФСБ затримала кримчанина і відкрила проти нього справу

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Ім'я підозрюваного в Росії так і не назвали

Співробітники ФСБ Росії затримали в Криму кримчанина, підозрюваного в участі в батальйоні імені Н. Челебіджіхана. Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на росЗМІ.

Як наголошується, в даний момент кримчанин затриманий. Суд його арештував. Однак, імені підозрюваного так і не назвали.

"Слідчим відділом УФСБ Росії по Республіці Крим та місту Севастополю порушено кримінальну справу відносно жителя Чорноморського району Республіки Крим, підозрюваного в участі в діяльності "незаконного збройного формування, чинного на території іноземної держави в цілях, що суперечать інтересам Російської Федерації" (ч. 2 ст. 208 КК РФ) ", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, український омбудсмен Людмила Денисова заявила про порушення прав українських політв'язнів в Росії.

Як повідомлялося, український політв'язень Геннадій Лимешко постійно знаходиться під тиском релігійних поглядів, а у Володимира Дудки серйозно погіршився стан здоров'я.

Додамо, Human Right Watch звинувачує Росію у знущанні над татарами в окупованому Криму.