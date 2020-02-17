Стало известно имя задержанного ФСБ крымчанина

Задержанным в Крыму Федеральной службой безопасности Российской Федерации оказался 55-летний Нариман Межмединов. Об этом сообщает "Крымская солидарность" в Facebook.

Сообщается, что задержание Межмединова было проведено еще 3 февраля. 4 февраля суд избрал ему меру пресечения в виде содержания под стражей. Его обвиняют в нарушении ч.2 ст.208 Уголовного кодекса РФ (участие в незаконном вооруженном формировании).

"Теперь 55-летнему крымскому татарину грозит от 8 до 15 лет лишения свободы. Дата следующего судебного заседания пока неизвестна", - сообщили в "Крымской солидарности".

Напомним, ранее РБК-Украина писало, что ФСБ задержала крымчанина, подозреваемого в участии в батальоне имени Н. Челебиджихана.

Также сообщалось, что 15 февраля ФСБ захватила украинских рыбаков возле берегов оккупированного Крыма. Все задержанные - Сергей Гога, Алексей Иванов, Василий Тюркеджи и Максим Терехов, являются жителям села Райновка Запорожской области. Украинская прокуратура уже открыла уголовные дела по статьям похищение и угон плавучего средства.