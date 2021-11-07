Стало відомо ім'я військового, загиблого сьогодні на Донбасі

Під обстрілом з боку проросійських бойовиків на Донбасі загинув український військовий з Львівської області. Смертельне поранення отримав сержант 24 окремої механізованої бригади.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Львівської обласної державної адміністрації Максима Козицького .

"29 листопада мав відсвяткувати свій 48-ий день народження. Вдома, у Яворові, героя не дочекалися дружина, двоє дітей та батьки", - розповів він.

За його словами, бойовики вбили Віталія Павлисько, 47-річного контрактника з Яворова.

Нагадаємо, сьогодні в результаті ворожих обстрілів на Донбасі один військовий загинув та двоє отримали поранення. Окупанти вісім разів відкривали вогонь у бік позицій ЗСУ, а ті давали відповідь.

Також РБК-Україна розповідало, що українські військові збили на Донбасі безпілотник бойовиків.