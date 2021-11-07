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Військові збили безпілотник бойовиків. Штаб ООС показав фото

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Донбас, Неділя 07 листопада 2021 18:22
Військові збили безпілотник бойовиків. Штаб ООС показав фото Фото: військові збили російський БПЛА на Донбасі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Левицький

Українські військовослужбовці знищили безпілотник проросійських бойовиків в зоні проведення операції Об'єднаних сил. Бойовики почали все частіше використовувати безпілотники для скидання гранат на позиції ЗСУ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу штабу ООС.

"Часто ворог підлаштовує політ своїх БПЛА під час обльоту лінії розмежування безпілотниками місії ОБСЄ і таким чином намагається безкарно здійснювати свої злочинні дії", - розповіли у штабі.

Як зазначають в командуванні ООС, плани окупаційних військ не завжди йдуть по їх сценарію, оскільки ЗСУ контролюють повітряний простір, зокрема знищують безпілотники бойовиків.

"Так сталось і цього разу. Не надто досвідчений пілот окупантів та його техніка потрапила під влучний вогонь наших воїнів. Як наслідок, однією небезпечною "птахою" в повітрі стало менше", - додали у штабі.

Фото: знищений безпілотник бойовиків (facebook.com/pressjfo.news)

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