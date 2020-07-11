Стало відомо ім'я загиблого військового на Донбасі

В результаті обстрілу бойовиків загинув 31-річний Тарас Матвіїв з Львівської області
На Донеччині в результаті обстрілу бойовиків 10 липня загинув 31-річний український військовий Тарас Матвіїв. Він служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені Короля Данила.
Про це повідомили у прес-службі Львівської облдержадміністрації.
Як зазначили в ОДА, молодший лейтенант загинув в результаті ворожого обстрілу позицій українських військових під Троїцьким.
"Вчора, 10 липня, під час обстрілу українських позицій російськими найманцями загинув 31-річний захисник з Жидачівського району Тарас Матвіїв", - повідомили в ОДА.
Фото: Тарас Матвіїв (loda.gov.ua)
Нагадаємо, за минулу добу бойовики 17 разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі. В результаті обстрілу загинув один український військовий, ще троє отримали поранення.
Як повідомляло РБК-Україна, двоє військових були поранені в результаті мінометного обстрілу поблизу Новолуганского.
Ще один військовий був поранений поблизу Авдіївки, тоді супротивник застосував гранатомети і великокаліберні кулемети.
Раніше у Збройних силах України повідомили, що розглядають кілька сценаріїв можливої російської агресії по всьому периметру українсько-російського державного кордону.