Стало відомо ім'я загиблого військового на Донбасі

Фото: ситуація на Донбасі загострилася (mil.gov.ua)

В результаті обстрілу бойовиків загинув 31-річний Тарас Матвіїв з Львівської області

На Донеччині в результаті обстрілу бойовиків 10 липня загинув 31-річний український військовий Тарас Матвіїв. Він служив у 24-й окремій механізованій бригаді імені Короля Данила.

Про це повідомили у прес-службі Львівської облдержадміністрації.

Як зазначили в ОДА, молодший лейтенант загинув в результаті ворожого обстрілу позицій українських військових під Троїцьким.

"Вчора, 10 липня, під час обстрілу українських позицій російськими найманцями загинув 31-річний захисник з Жидачівського району Тарас Матвіїв", - повідомили в ОДА.

Фото: Тарас Матвіїв (loda.gov.ua)

Нагадаємо, за минулу добу бойовики 17 разів обстрілювали позиції ООС на Донбасі. В результаті обстрілу загинув один український військовий, ще троє отримали поранення.

Як повідомляло РБК-Україна, двоє військових були поранені в результаті мінометного обстрілу поблизу Новолуганского.

Ще один військовий був поранений поблизу Авдіївки, тоді супротивник застосував гранатомети і великокаліберні кулемети.

Раніше у Збройних силах України повідомили, що розглядають кілька сценаріїв можливої російської агресії по всьому периметру українсько-російського державного кордону.