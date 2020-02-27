У Міноборони назвали втрати артилерії внаслідок боїв на Донбасі

Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Найбільше втрат ЗСУ понесли у 2014 році

Протягом 2014-2016 років бойовики на Донбасі пошкодили 1278 одиниць та знищили 201 одиницю ракетно-артилерійського озброєння Збройних сил України (ЗСУ). Про це повідомляє Defense Express з посиланням на Міністерство оборони України.

Повідомляється, що найбільш потужних втрат було завдано в артилерійських системах (гармати, гаубиці і тд): пошкоджено 708 одиниць, знищено - 92. Щодо мінометів: 379 - пошкоджених, 85 - втрачених.

Реактивних систем за весь час найбільш запеклих боїв було пошкоджено 191 одиниця, втрачено - 24 одиниці.

"Найбільші втрати Збройні сили України понесли під час 2014 року. За цей рік вогневого ураження зазнали 828 одиниць ракетно-артилерійського озброєння, з них було втрачено 152 одиниці", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що такі втрати обумовлені характером бойових дій 2014 року, коли українська армія протистояла регулярним підрозділам армії Росії. В цих боях артилерія стала одним з основних вогневих засобів, що зумовило велику кількість епізодів контр-батарейної боротьби.

"У 2014 році від вогню противника було пошкоджено 428 одиниць артилерійських систем, 271 міномет та 129 РСЗВ. З них вважаються втраченими: 72 одиниці артилерійських систем, 58 мінометів та 16 РСЗВ", - свідчать дані Міноборони.

Водночас бойовий досвід 2014 року, значне підвищення ефективності управління, планування та координації підрозділів, а також поступове відведення артилерії від лінії зіткнення восени 2015 року, дозволили якісно зменшити втрати у артилерії.

За цей рік, включно з боями у Дебальцево, від ворожого вогню було пошкоджено 404 одиниць ракетно артилерійського озброєння, з них було знищено 47 одиниць.

Також було досягнуто різкого зниження співвідношення пошкоджених та знищених артилерійських систем. Так у 2015 році було пошкоджено 250 одиниць артилерійських систем, з них знищено лише 13. Тобто у 2015 році на 19 пошкоджених приходиться лише 1 втрачена артилерійська система, в той час, коли у 2014 році таке співвідношення становило 5 до 1.

Водночас втрати у мінометах склали 97 пошкоджених, з них 26 втрачених, а у РСЗВ - 57 пошкоджених, з них 8 втрачених.

Перша половина 2016 року характеризується різким зменшенням втрат, що пов’язано із відведенням артилерії калібром понад 100 мм від передових позицій та її застосування лише у відповідь на дії противника. А також загальною зміною характеру війни.

"За першу половину 2016 року було пошкоджено 46 одиниць ракетно-артилерійського озброєння, а знищено лише 2. Мова йде про пошкодження 30 артилерійських систем, 5 РСЗВ та 11 мінометів. Втрачено було ж лише 1 артилерійську систему та 1 міномет", - додали у відомстві.

Нагадаємо, від початку поточної доби, 27 лютого, російсько-окупаційні війська режим "тиші" на лінії бойового зіткнення не порушували.