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Українські військові зазнали втрат на Донбасі

Новини » Надзвичайні події     28.02.2020 - 07:28
Українські військові зазнали втрат на Донбасі
Ілюстративне фото (mil.gov.ua)

Один військовий загинув, ще один поранений

На Донбасі в четвер, 27 лютого, внаслідок обстрілів збройними формуваннями Російської Федерації загинув один український військовий. Про це передає прес-центр операції Об'єднаних сил (ООС).

Ще один військовослужбовець отримав поранення. Загалом бойовики 6 разів порушили режим припинення вогню. Проти українських сил були застосовані заборонені мінськими угодами міномети калібру 120 мм, а також гранатомети різних систем, великокаліберні кулемети та стрілецька зброя.

Обстріли велися поблизу населеного пункту Новомихайлівка, поруч з Красногорівкою, неподалік Старогнатівки, двічі неподалік Новотошківського. Також у цьому районі противник зі 120-мм мінометів випустив 30 мін. Поруч з Оріховим з такого ж міномету були випущені 3 міни.

"Вчора, 27 лютого, внаслідок ворожих обстрілів один військовослужбовець Об'єднаних сил загинув та ще один отримав поранення. З початком цієї доби російські окупаційні війська з ручних протитанкових гранатометів, великокаліберних кулеметів та іншої стрілецької зброї обстріляли захисників Водяного... Втрат немає", - повідомили в прес-центрі.

Українські військові зазнали втрат на Донбасі

Нагадаємо, за даними Міноборони України, протягом 2014-2016 років бойовики на Донбасі пошкодили 1278 одиниць та знищили 201 одиницю ракетно-артилерійського озброєння Збройних сил України.

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