ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

На Донбасі почали навчання військові з Ростова

Новини » Надзвичайні події    05.09.2019 - 14:16
На Донбасі почали навчання військові з Ростова
Ілюстративне фото (flickr.com ministryofdefenceua)

РФ посилює рівень підготовки бойовиків

На Донбасі російські військові з Ростова почали командно-штабні навчання. Про це повідомив на брифінгу речник Міноборони Дмитро Гуцуляк.

Повідомляється, що під час навчань особлива увага приділяється застосуванню сил і засобів розвідки, управління вогнем артилерійських підрозділів і протиповітряної оборони.

"Командування ЗС РФ нарощує рівень оперативної підготовки штабів 1 (Донецьк) і 2 (Луганськ) АК ЗС РФ і бойової підготовки підпорядкованих їм підрозділів. Зокрема, під загальним керівництвом штабу південного військового округу ЗС РФ (місце дислокації - Ростов-на-Дону, РФ), на тимчасово окупованій території в Донецькій і Луганській областях на цьому тижні здійснена низка командно-штабних навчань з певним складом російських окупаційних військ", - повідомив Гуцуляк.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що за 4 вересня бойовики 12 разів порушили режим припинення вогню на Донбасі. В результаті обстрілу загинула 1 український військовий.

Також РБК-Україна повідомляло, що бойовики на Донбасі посилюють позиції на передовій. Зокрема, збройні формування РФ збільшують кількість військової техніки і артилерійських установок.

Гризлов заявив, що створені всі умови для врегулювання ситуації на Донбасі У зоні ООС прикордонники виявили арсенал боєприпасів
Новини України ДонбасООС
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся