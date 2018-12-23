Стало відомо, хто голосував проти резолюції по Криму

Фото: Генасамблея ООН (president.gov.ua)

Проти резолюції проголосували 27 країн

Проти запропонованої Україно резолюції про порушення прав людини в тимчасово окупованому Росією Криму проголосували Російська Федерація, Вірменія, Білорусь та ще 24 країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку місії України в ООН у Twitter.

Як повідомляється, проти запропонованої Україною резолюції проголосували, Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа,Чад, Китай, Коморські острови, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М'янма, Нікарагуа, РФ, Сербія, ПАР, Судан, Сирія, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуела та Зімбабве.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генеральна Асамблея ООН прийняла запропоновану Україною резолюцію про порушення прав людини в Криму. Резолюцію підтримали 65 країв, включаючи Сполучені Штати Америки і більшість країн Європейського союзу.

Додамо, раніше Генеральна Асамблея ООН схвалила ініційовану Україною резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з території окупованого Криму.