ru
ua
News
News
Новини України
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Вибори 2019
Новини компаній
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Афіша
Зірки
Стиль і мода
Краса і здоров'я
Подорожі
Їжа
Дозвілля
Кіно
Серіали
ТВ-шоу
Гороскоп
Приколи
IT та Технології
Styler
Styler
Styler
Персона
Життя
Події
Війна
Потрібна допомога
Наука і техніка
Авто
Курйози
Тварини
Спорт
Наші автори
Статті

Стало відомо, хто голосував проти резолюції по Криму

Новини » Політика    23.12.2018 - 09:47
Стало відомо, хто голосував проти резолюції по Криму
Фото: Генасамблея ООН (president.gov.ua)

Проти резолюції проголосували 27 країн

Проти запропонованої Україно резолюції про порушення прав людини в тимчасово окупованому Росією Криму проголосували Російська Федерація, Вірменія, Білорусь та ще 24 країни. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку місії України в ООН у Twitter.

Як повідомляється, проти запропонованої Україною резолюції проголосували, Вірменія, Білорусь, Болівія, Бурунді, Камбоджа,Чад, Китай, Коморські острови, Куба, КНДР, Еритрея, Індія, Іран, Казахстан, Киргизстан, М'янма, Нікарагуа, РФ, Сербія, ПАР, Судан, Сирія, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуела та Зімбабве.

Стало відомо, хто голосував проти резолюції по КримуНагадаємо, раніше повідомлялося, що Генеральна Асамблея ООН прийняла запропоновану Україною резолюцію про порушення прав людини в Криму. Резолюцію підтримали 65 країв, включаючи Сполучені Штати Америки і більшість країн Європейського союзу. 

Додамо, раніше Генеральна Асамблея ООН схвалила ініційовану Україною резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з території окупованого Криму.

РФ перекинула до окупованого Криму більше 10 винищувачів Італійська компанія поставила обладнання в Крим в обхід санкцій
Новини України ООНКрим
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся