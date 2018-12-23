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Стало известно, кто голосовал против резолюции по Крыму

Новости » Политика    23.12.2018 - 09:47
Стало известно, кто голосовал против резолюции по Крыму
Фото: Генассамблея ООН (president.gov.ua)

Против резолюции проголосовали 27 стран

Против предложенной Украиной резолюции о нарушении прав человека в временно оккупированном Россией Крыму проголосовали Российская Федерация, Армения, Беларусь и еще 24 страны. Об этом сообщает РБК-Украина с ссылкой на страницу миссии Украины в ООН в Twitter.

Как сообщается, против предложенной Украиной резолюции проголосовали Армения, Беларусь, Боливия, Бурунди, Камбоджа,Чад, Китай, Коморские острова, Куба, КНДР, Эритрея, Индия, Иран, Казахстан, Кыргызстан, Мьянма, Никарагуа, РФ, Сербия, ЮАР, Судан, Сирия, Таджикистан, Уганда, Узбекистан, Венесуэла и Зимбабве.

Стало известно, кто голосовал против резолюции по КрымуНапомним, ранее сообщалось, что Генеральная Ассамблея ООН приняла предложенную Украиной резолюцию о нарушении прав человека в Крыму. Резолюцию поддержали 65 стран, включая Соединенные Штаты Америки и большинство стран Европейского союза.

Добавим, ранее Генеральная Ассамблея ООН одобрил инициированную Украиной резолюцию, что призывает Россию вывести свои войска с территории оккупированного Крыма.

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