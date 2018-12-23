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Генасамблея ООН засудила порушення прав людини в Криму

Новини » Політика    23.12.2018 - 09:13
Генасамблея ООН засудила порушення прав людини в Криму
Ілюстративне фото (з відкритих джерел)

Рішення було прийняте ввечері 22 грудня

Генеральна Асамблея ООН прийняла резолюцію України, в якій засуджується порушення прав людини в тимчасово окупованому РФ Криму. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку місії України в ООН у Twitter.

Як зазначається, резолюцію підтримали 65 країв, включаючи Сполучені Штати Америки і більшість країн Європейського союзу. Проти резолюції проголосували 27 країн, ще 70 країн утрималися.

Генасамблея ООН засудила порушення прав людини в Криму

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Генеральна Асамблея ООН схвалила ініційовану Україною резолюцію, що закликає Росію вивести свої війська з території окупованого Криму. Українську резолюцію підтримали 66 держав, "проти" проголосували 19, утримались 72 делегата.

Раніше РБК-Україна повідомляло, що Генеральна Асамблея ООН не прийняла запропоновану Росією резолюцію за договором про ракети середньої і меншої дальності (РСМД). 

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