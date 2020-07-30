Половина областей не готова послабити карантин в Україні

Фото: дезінфекція вулиць (РБК-Україна)

Київ увійшов до списку регіонів, яким не можна послаблювати карантин

В Україні погіршилася епідемічна ситуація. Київ і 12 областей не відповідають показникам Міністерства охорони здоров'я для ослаблення карантину.

Про це свідчать дані МОЗ.

У порівнянні з вчорашнім днем, список збільшився на дві області плюс Київ.

На цей час карантин заборонено послаблювати в:

Києві;

Вінницькій області;

Волинській області;

Житомирській області;

Закарпатській області;

Івано-Франківській області;

Львівській області;

Рівненській області;

Сумській області;

Тернопільській області;

Хмельницькій області;

Чернівецькій області;

Чернігівській області

У більшості зазначених регіонів перевищений показник динаміки виявлення нових випадків зараження.

Фото: показники МОЗ на 30 липня (moz.gov.ua)

Нагадаємо, вчора повідомлялося про 10 областей, які не відповідали показникам МОЗ.

Також відзначимо, що число регіонів, яким заборонено послаблювати карантин, зростає щодня.

Як повідомляло РБК-Україна, завтра Україну можуть поділити на чотири карантинні зони.