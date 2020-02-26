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Стали відомі результати 48 тестів на коронавірус в Нових Санжарах

Новини » Суспільство     26.02.2020 - 14:39
Стали відомі результати 48 тестів на коронавірус в Нових Санжарах
Фото: обсервація у Нових Санжарах (facebook com Oleksandr Makhov)

Результати тестів на коронавірус - негативні

Тести на коронавірус не виявили інфікування у 48 евакуйованих з китайського Уханя, які перебувають в обсервації на території медцентру "Нові Санжари". Про це на брифінгу заявив радник прем’єр-міністра України Антон Турупалов, передає кореспондент РБК-Україна.

За словами Турупалова, сьогодні стали відомі перші результати тестів на коронавірус, які було взято в евакуйованих з Уханя.

"Ми сьогодні отримали перші результати. Це для нас добра новина. 48 проб, результати яких сьогодні до нас надійшли, виявились негативними. Тобто, ми точно знаємо, що 48 осіб, які тут перебувають, у них нема коронавірусу", - заявив він.

Радник глави уряду додав, що про результати решти тестів на коронавірус буде повідомлено окремо.

"Очікуємо, що вони (тести - ред.) будуть такі самі. У будь-якому разі Полтавська область і будь-яка інша область готова до будь-яких результатів і готова реагувати, якщо будуть інші результати, то оперативно, за планом, буде реагування", - зазначив Турупалов.

Брифінг щодо ситуації в обсервації у Нових Санжарах

Опубліковано Кабінет Міністрів України Середа, 26 лютого 2020 р.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у медцентрі "Нові Санжари" завершили відбір проб на коронавірус у всіх людей, поміщених на обсервацію, включаючи медичний і обслуговчий персонал.

Крім того, директор Центру громадського здоров’я МОЗ Ігор Кузін повідомляв, що результати тестів на коронавірус COVID-19 в евакуйованих з Китаю українців стануть відомими 26 лютого.

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