ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Прес-релізи
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинг партій
Календар виборів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

У Нових Санжарах завершили відбір проб у всіх поміщених на обсервацію

Новини » Суспільство     25.02.2020 - 19:03
У Нових Санжарах завершили відбір проб у всіх поміщених на обсервацію
Фото: медцентр "Нові Санжари" (ngu.gov.ua)

Перші результати будуть відомі в середу, 26 лютого

У Нових Санжарах завершили відбір проб на коронавірус у всіх людей, поміщених на обсервацію, включаючи медичний і обслуговуючий персонал. Про це повідомив представник оперативного штабу в Нових Санжарах, радник прем'єр-міністра Антон Турупалов, передає урядовий портал.

За його словами, завтра, 26 лютого, будуть перші результати тестів на наявність коронавіруса.

"Сьогодні ми закінчили відбирати проби для тестів вже 100 відсотків людей, які знаходяться в обсервації включаючи персоналом, який забезпечує її діяльність. Вже завтра отримаємо результати по першій частині досліджуваних зразків, про що обов'язково повідомимо", - сказав Турупалов.

При цьому в оперативному штабі зазначили, що на даний момент процес обсервації проходить в штатному режимі, всі люди почувають себе добре, підвищень температури немає.

Раніше міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, коментуючи розмови про можливість продовження ізоляції, заявила, що підстав для того, щоб продовжувати термін обсервації в санаторії "Нові Санжари" більш ніж на 14 днів, немає.

Також РБК-Україна писало, що про стан здоров'я людей, евакуйованих з китайського Уханя і що знаходяться на обсервації в Нових Санжарах Полтавської області, будуть інформувати кожен день, також будуть повідомляти про результати їх проб на коронавірус.

МОЗ опублікував рекомендації для захисту від коронавірусу Шістьом учасникам протестів у Нових Санжарах повідомили про підозру
Новини України Полтавская областькарантинКоронавірус
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся