У Нових Санжарах завершили відбір проб у всіх поміщених на обсервацію

Фото: медцентр "Нові Санжари" (ngu.gov.ua)

Перші результати будуть відомі в середу, 26 лютого

У Нових Санжарах завершили відбір проб на коронавірус у всіх людей, поміщених на обсервацію, включаючи медичний і обслуговуючий персонал. Про це повідомив представник оперативного штабу в Нових Санжарах, радник прем'єр-міністра Антон Турупалов, передає урядовий портал.

За його словами, завтра, 26 лютого, будуть перші результати тестів на наявність коронавіруса.

"Сьогодні ми закінчили відбирати проби для тестів вже 100 відсотків людей, які знаходяться в обсервації включаючи персоналом, який забезпечує її діяльність. Вже завтра отримаємо результати по першій частині досліджуваних зразків, про що обов'язково повідомимо", - сказав Турупалов.

При цьому в оперативному штабі зазначили, що на даний момент процес обсервації проходить в штатному режимі, всі люди почувають себе добре, підвищень температури немає.

Раніше міністр охорони здоров'я Зоряна Скалецька, коментуючи розмови про можливість продовження ізоляції, заявила, що підстав для того, щоб продовжувати термін обсервації в санаторії "Нові Санжари" більш ніж на 14 днів, немає.

Також РБК-Україна писало, що про стан здоров'я людей, евакуйованих з китайського Уханя і що знаходяться на обсервації в Нових Санжарах Полтавської області, будуть інформувати кожен день, також будуть повідомляти про результати їх проб на коронавірус.