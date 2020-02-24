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У МОЗ розповіли, коли оприлюднять результати тестів евакуйованих українців

Новини » Суспільство     24.02.2020 - 16:34
У МОЗ розповіли, коли оприлюднять результати тестів евакуйованих українців
Фото: Ігор Кузин (РБК-Україна)

Результати проб будуть відомі у середу, 26 лютого

У середу, 26 лютого, стануть відомі результати тестів на коронавірус COVID-19 у евакуйованих з Китаю українців. Про це під час брифінгу повідомив в.о директора Центру громадського здоров’я МОЗ України Ігор Кузін, передає РБК-Україна.

За його словами, взяті в евакуйованих з Уханя українців проби наразі знаходяться у Центрі громадського здоров’я.

"Протягом двох днів ми будемо їх опрацьовувати. Очікуємо, що перші результати будуть доступні в середу, і ми їх оприлюднимо", - сказав Кузін.

Він також заявив, що рішення про продовження 14-денного терміну обсервації у Нових Санжарах ще прийнято.

"Це буде залежати від рекомендацій Всесвітньої організації охорони здоров'я. Наразі рекомендації - 14 днів. Якщо вони будуть збільшені, то, відповідно, будемо приймати рішення", - додав Кузін.

Нагадємо, коментуючи розмови про можливість продовження ізоляції, міністр охорони здоров’я Зоряна Скалецька заявила, що підстав для того, аби продовжувати термін обсервації у санаторії "Нові Санжари" більш як на 14 днів, немає.

Також РБК-Україна повідомляло, що про стан здоров'я людей, евакуйованих з китайського Уханя, будуть інформувати кожен день, також будуть повідомляти про результати їх проб на коронавірус.

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