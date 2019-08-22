Стали відомі лідери президентських перегонів у Польщі

Якби президентські вибори відбулися у цю неділю, Анджей Дуда мав би більше шансів на новий термін. Про це свідчить результат соцопитування Інституту Pollster для газети Superexpress, передає РБК-Україна.

Дані соцопитування свідчать, що чинний президент Анджей Дуда має найбільше шансів залишитися в президентському кріслі - його готові підтримати 36% респондентів.

Друге місце займає колишній прем'єр-міністр Польщі й нинішній голова європейської ради Дональд Туск. Він користується підтримкою 26% опитаних.

Роберт Бедронь, голова соціал-демократичної партії Wiosna займає у рейтингу третє місце. Він може розраховувати на 10% підтримки виборців. Примітно, що Бедронь відкрито заявляє про свою гомосексуальну орієнтацію.

На четвертому місці розташувався польський актор, музикант та засновник політичного руху Kukiz'15 Павел Кукіз. Йому готові віддати свої голоси 5% відсотків респондентів.

П'яту сходинку посів голова польської сільської партії (PSL) Владислав Кошиняк-Каміш - 4% опитаних готові за нього проголосувати.

Польський політолог Казімєж Кік в інтерв'ю виданню зазначив, що різниця в 10 відсоткових пунктів "не гарантує переобрання, а Анджею Дуді слід поглянути на свого попередника - Броніслава Коморовського". За словами Кіка, Коморовський також лідирував в соцопитуваннях, але в підсумку програв президентські вибори у 2015 році.

Водночас політолог вважає, що Анджей Дуда в даний час є самим популярним польським політиком.

Нагадаємо, президентські вибори в Польщі повинні пройти у 2020 році.

Як раніше повідомляло РБК-Україна, президент України Володимир Зеленський відвідає Польщу першого вересня на запрошення Анджея Дуди.